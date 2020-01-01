きょう市議選告示 定数37に立候補表明の41人が届け出 ７日間の選挙戦始まる

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最終更新：９月６日午前１１時１９分

任期満了に伴う市議選が６日、告示された。午前10時半現在、定数37に対し、立候補を表明していた41人（現職29・元職２・新人10人）が届け出を済ませ、７日間の選挙戦に入った。立候補は午後５時に締め切られる。投票日は13日。即日開票される。

候補者は届け出順に次の通り。氏名の後は届け出政党、現職・元職・新人の別、当選回数。

塩沢昭広 公明・現・２

川崎憲正 自民・現・１

永山宏恵 自民・現・３

小野邦弘 自民・現・４

西山一美 自民・現・２

赤塚寿一 無所属（国民推薦）・新

小野茂 公明・現・４

山守章二 自民・現・２

曽我大道 無所属・新

馬上卓也 自民・現・１

佐藤和良 無所属・現・４

柴野美佳 公明・現・２

狩野光昭 社民・元・２

伊藤浩之 無所属・現・４

赤津一夫 自民・現・３

鈴木演 自民・現・１

佐藤和美 自民・現・５

上壁充 社民・現・３

田頭弘毅 自民・現・１

菅波健 自民・現・４

高橋明子 共産・元・８

樫村弘 無所属・現・10

吉田雅人 自民・新

安田成一 無所属・現・３

遠藤崇広 自民・新

小野潤三 自民・現・２

大友康夫 無所属・現・３

平子善一 自民・新

木村謙一郎 自民・現・２

大峯英之 自民・現・３

石井敏郎 自民・現・７

小菅悟 自民・新

鈴木さおり 立憲・新

蛭田源治 自民・現・４

坂本稔 国民・現・３

塩田美枝子 公明・現・５

菅野宗長 共産・新

長谷川貴士 無所属・新

木田都城子 自民・現・１

福嶋あずさ 無所属・現・３

平井孝征 無所属・新

写真は、支持者を前に第一声を上げる候補者＝６日（クリックで拡大＝写真の一部を加工しています）

６日は休刊日のため、７日付本紙で候補者の略歴・顔写真を掲載いたします。



詳しい紙面は、新聞オンライン（SHIMBUN ONLiNE）まで。＜クリック！＞

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