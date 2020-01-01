いわき美術協会展 ８日まで・市文化センター 市長賞に安斉さん彫刻「鉄の歌」

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最終更新：１２月６日午後４ 時５１分

いわき美術協会（吉田昭男会長）主催「第56回協会展」が８日まで、市文化センター５階展示室で開かれている。入場無料。いわき民報社などの後援。毎年恒例の同展には会員が出品した洋画、日本画、版画、彫塑など未発表の60点を紹介、独特の世界観、存在感が伝わる力作の数々に訪れた市民らが見入っている。

最高賞の市長賞は安斉重夫さん「鉄の歌」（彫刻）、いわき美術協会長賞は江尻敏昭さん「りんねてんしょう」（洋画）、若松光一郎賞は鷺邦明さん「希望」（同）。観覧時間は午前９時半から午後５時（最終８日は午後４時まで）。同日午後１時から、会場で表彰式が行われる。

その他の受賞者は次の通り。◇奨励賞▽平電子印刷所賞＝坂本みちこ「現代を生きる古代魚」（日本画）◇佳作▽昭文堂賞＝高木武広「標本箱シリーズ『作品Ａ』」（洋画）▽椿屋賞＝江尻るみ子「時の風景」（同）▽版幺洞賞＝薄美可「波動」（同）▽いわき美術協会賞＝佐藤美沙「光輝高麗者」（日本画）田辺麻紗「musician」（洋画）田辺香絵「夜空のむこうに」（同）

写真は、開催中のいわき美術協会の協会展（クリックで拡大）

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