2022.07.19

元メジャーリーガーのイチロー氏が現役時代に樹立したシーズン最多262安打。前人未到の記録は世界中のファンを熱狂させたが、チームは開幕から低迷し、アリーグ西地区の最下位に沈んだ▼突出した個の力で一局面を打開することはあるが、結果に結びつかないことがしばしば起きる。〝多様性〟を生かすには「One for All, All for One」の言葉通り、目標を共有した上で自身が役割を理解し、状況に応じて的確な判断を下せる組織(決断)力がないと難しい▼日本では昭和44年に出版された絵本「スイミー」。小さな赤い魚の群れがマグロに襲われたが、誰より速く泳げた黒いスイミーだけが逃げ延びた。ひとり暗い海の底をさまよう中、見出した活路とは▼「僕が目になろう」。多様性を生かしたスイミーの組織論が、実社会で注目を集めている。あらためて読み返すと〝深い学び〟に気付くだろう。スイミーの企画展が、アクアマリンふくしまで開かれている。