金澤翔子美術館第７回書き初め展入賞者　あす表彰式一般・学生の部に1119点応募

金澤翔子美術館主催「第７回書き初め展」（市教育委員会、いわき民報社などの後援）の入賞作品が25日までに決定した。最高賞のレジェンド賞に平山佳奈さん（東京・佼成学園女子高）、金賞・いわき民報社賞に黒田美玖さん（泉書写書道教室）の作品が選ばれた。表彰式は27日午後１時から、遠野町の同美術館で行われる。 同展は、日本の伝統文化〝書〟に親しみ、元気な心を育んでもらおうと毎年開かれている。今年も「一般の部」、小学生から高校生を対象にした「学生の部」の２部門で募り、全国から１１１９点（前年比55点増）の作品が寄せられた。審査は、ダウン症の書家金澤翔子さんの母泰子さん（同美術館長）らが行った。優秀作品は２月１～26日、同美術館特設コーナーで展示される。 その他の入賞者は次の通り。 【特別賞】◇大賞・金澤翔子賞＝岩田彩乃さん（佼成学園女子高）◇市長賞▽一般の部＝飯島史帆▽学生の部＝須田光裕（湯本一中）◇社長賞＝松本大河（上遠野小）◇トーカンオリエンス賞＝遠藤友美（大人の書道部）◇金賞・福島民友新聞社賞＝笹原舞香（石巻高）◇金賞・福島民報社賞＝江尻芽加（泉書写書道教室）◇アール・ブリュット賞▽大賞・オーナー賞＝雷和人（郡山支援学校）▽特別賞＝加藤桜里（あぶくま同） 【一般】◇銀賞＝後山綾子 駒林敏也 鈴木千代子（書道サークル一茶） 【高校生】◇金賞＝貝瀬咲（新津南高）柳井智佳（本庄東高）三木望未（志度高）梶原園生（兵庫高）石橋拓実（伊奈学園高）木村好花（岐阜総合学園高）西垣乙羽（須磨東高）桂山知子（鶴城丘高）北御門礼音（佼成学園女子高）◇銀賞＝瀬戸紅遥（本庄東高）児玉栞（鶴城丘高）清野維人（同）反田美優（祇園北高）松田円（高田高）伊藤菜々子（新津高）阿部未怜（新潟南高）田中かりん（岐阜総合学園高）三野紀花（白静書院）日野愛里理（石巻高） 【中学生】◇金賞＝六車紗菜（中川書道教室）谷本凛佳（泉中）前川あゆみ（倭成学園女子高）中村佳廉（御津中）◇銀賞＝岡本明朱莉（調布市立第八中）阿部透真（泉中）渡部愛加（中央台南）、石山双葉（白静書院）、亀田心都美（本庄東高付属中） 【小学生】◇金賞＝佐藤優理羽（泉書写書道教室）岩佐海憐（同）小野寺沙夏（湯本書道教室）横田海斗（千鳥習字教室）◇銀賞＝菅谷知央（長者小）池ノ上咲雪（香宝会）苅部創和（中央小）藁谷琢也（湯本書道教室）藁谷知世（同） 【その他】◇奨励賞＝大久歩未（石巻高）宍戸あずさ（同）梅村紗生（岐阜総合学園高）熊田響（石川高）鈴木蘭（大森どんぐり書道塾）◇佳作＝相沢美緒（石巻高）渋谷晶（新津南高）北野智麗（倭成学園女子高）南場僚太（桜丘高）鶴巻ほのか（草野中）千葉奈央（いわき秀英高）須田千裕（湯本一中）阿久津拓哉（湯本書道教室）荒井理紗子（佼成学園女子中）西田栞皐（和光書道教室）◇アールブリュット賞＝国語Ａグループ（猪苗代支援学校）古川広翔（石川同たまがわ校）和知樹生（石川同）山﨑遥仁（宮城・石巻同）佐藤新（相馬同）石井昌樹（郡山同中学部）佐藤南央（会津同小学部）薄井亮太（須賀川同）有我結愛（あぶくま同）橋本真央美（同）◇塾賞＝湯本書道教室 泉書写教室 白静書院 泉丘書道教室 光和書道教室◇学校賞＝佼成学園女子中学高等学校