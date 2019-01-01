通水作業を開始する区域一覧

通水作業計画図→こちら（21日午後８時現在、市資料より＝５ＭＢ）

【１．おおむね22～23日】

▽平地区＝平上平窪の一部（字牛淵の一部、字小川原子、字小倉、字羽黒の一部、字古館の一部、字南町）、平中平窪の一部（字後川原、字戸川原の一部、字高儘の一部、字高橋の一部、字岩間、字岩間前、字向川原、字勝見沢、字細田、字横枕、字大町、字中崎、字扇田、一町田、字杉内、字古館の一部、字古堤の一部、字二堂田、字反リ田、字辰ノ口、一～三丁目、字柳川原の一部、字椚内の一部、字古館前、東高砂、西高砂、細田町、新町）、平下平窪、平中塩、平四ツ波、平幕ノ内、平鯨岡、平大室、平南白土の一部（字八ツ坂の一部、字筒ノ下、字松魚田、字長塚、字竹ノ下、字勝負田の一部、字広町の一部、字古宿の一部、一～二丁目）平谷川瀬、平中神谷の一部（字馬場前、字金沢、字薬師前の一部、字水前、字大沼、字館下、字寺前、字東作、字地曾作、字清水の一部、字八幡目、字西作の一部、字遣水、字道下、字大中島、字石脇の一部、字籠田、字立鉾）、平塩の一部（字虚空蔵、字中野町、字沼、字雷町）、平鎌田、平上神谷、平上片寄の一部（字菖蒲沢、字寺下の一部、字矢田ノ目の一部、字下平、字大平の一部）、平赤井の一部（字向後川原、後川原、字笹目田、字深田、字田中、字田町の一部、字団粉田、字大根内、字日渡、字御代内、字九反坪、字比良、字北江原、字反町、字諸荷、字大作場、字窪田、字諏訪原、字中島の一部、字中道、字川子内、字定田、字柳川原の一部、字一の町、字二の町、字三の町、比良二～三丁目）、郷ケ丘、石森

【２．１の通水作業完了後、おおむね23～25日】

▽平地区＝平の一部（字下川原、字東町、字愛谷町一丁目～四丁目）、平北白土、平南白土の一部（字八ツ坂の一部、字勝負田、字広町の一部、字古宿、字関根、字岡ノ内、字菅作、字北沢、字館岸、字竜沢、字大作、字湯崎）、平上荒川、平下荒川の一部（字川前、字中剃の一部、字五理内、字久世原の一部）、平中山、平小泉、平吉野谷、平上高久、平中神谷の一部（字薬師前の一部、字十二所、字六本榎、字十二所河原、字塚ノ町、字瀬戸、字川中島、字天神、字下知内、字調練場、字清水の一部、字天神河原、字柳橋、字北鳥沼、字北出口、字南鳥沼、字後原、字西作の一部、字石脇の一部、字前河原、字大年、字苅萱、字細田、字宿畑、前河原町）、平塩の一部（字徳房内、字呑内、字宮前、字中島、字古川、字出口、字風内、字塩向、字西川原、字土手原、字上川原）、平鎌田、平上片寄の一部（字堂ノ作、字五反作、字大藤、字山田作、字後藤桐、字竹ノ花、字棆町、字本屋敷、字寺下の一部、字矢田ノ目の一部、字石町、字一町田、字九反坪、字作田、字柳沢、字才子作、字関場、字森戸、字大平の一部、字藤倉、字根廻、字上ノ内）、平下片寄、平沼ノ内、平下高久、平神谷作、平上山口、平下山口、平山崎、平菅波、平荒田目、平上大越、平下大越、平藤間、平泉崎、平下神谷、平原高野、平馬目、平絹谷、平北神谷、平水品、平鶴ケ井

▽四倉地区＝四倉町の一部（字六丁目の一部、字志津、字鬼越、字西一丁目、字西二丁目、字西三丁目、字西四丁目の一部、字五丁目の一部、字東四丁目、字東三丁目、字東二丁目、字東一丁目、字梅ケ丘の一部、字梅ケ丘南の一部）、四倉町上仁井田、四倉町塩木、四倉町下仁井田、四倉町細谷、四倉町大森、四倉町狐塚、四倉町名木、四倉町長友の一部（字作樋口、字古屋敷、字構江、字大宮作、字熊ノ作の一部、字済戸の一部、字磯田の一部、字深町、字霞田、字大町、字七反田、字町田、字五反田、字壱町田、字仲ノ町、字四反田、字宮ノ前）、四倉町戸田、四倉町白岩の一部（字嘉蔵坊の一部、字壱丁田、字下川子田、字上川子田の一部、字砂子田の一部）

▽久之浜・大久地区＝・久之浜町田之網の一部（字横内、字舟門、字鷹ノ巣、字江之網、字南作）

【３．２の通水作業完了後、おおむね24～25日】

▽四倉地区＝四倉町の一部（字六丁目の一部、字太夫坂、字八日十日、字和具、字栗木作、字芳ノ沢、字田戸、字田戸前、字町田、字寺作、字北向、字西四丁目の一部、字五丁目の一部、字梅ケ丘の一部、字梅ケ丘南の一部）、四倉町長友の一部（字熊ノ作の一部、字済戸の一部、字磯田の一部）、四倉町白岩の一部（字嘉蔵坊の一部、字下川子田の一部、字上川子田の一部、字砂子田の一部、字七反田、字立町、字竹ノ花、字永田、字八反田、字沼ノ作、字花立、字大作、字小作、字宮ノ前、字原、字細畑、字栗唐、字導上寺、字川原、字上大作、字柏木、字落窪、字讃岐田、字道陸神、字藤四郎、字日渡、字八ツ入、字金波、字大師内、字中ノ内、字戸ノ内、字堀ノ内、字八幡林、字北ノ作、字保木田）、四倉町中島、四倉町玉山、四倉町山田小湊、四倉町薬王寺、四倉町下柳生、四倉町上柳生、四倉町駒込の一部（字榎町、字川ノ入、棚橋の一部、字清風野、字空地、字中平、字久原、字馬場、字戸沢、字広畑、字道下、字大明神、字日ノ目、字大久保、字向山、字山崎、字荒神前、字大関、字椚、字下草、字高垣、字上ノ内、字久保、）、四倉町八茎

【４．３の通水作業完了後、おおむね25～26日】

▽久之浜・大久地区＝久之浜町末続、久之浜町金ケ沢、久之浜町久之浜、久之浜町田之網の一部、久之浜町西一～三丁目、大久町大久、大久町小久、大久町小山田

【５．平窪第２ポンプ場の復旧後、おおむね27日から】

▽平地区＝平上平窪の一部（字横山、字君ケ沢、字富岡、字原田、字五反田、字加ノ内、字唐関、字上岡、字亀岡、字三什、字八反口、字町田、字柿根田、字真似井作、字大作、字鼠田、字牛淵の一部、字前田、字酢釜、字大釜地、字酢釜平、字滝ノ上、字菅ノ口、字竹ノ花、字真似井、字十文田、字杢蓮木、字羽黒の一部、字古館の一部、字井原町、字扇町）、平中平窪の一部（字松川、字桂進、字大谷、字宮田、字後川原の一部、字竹ノ下、字戸川原の一部、字仲之内、字金光寺、字富貴内、字布川、字八田、字高儘の一部、字高橋の一部、字椚木内、字扇田の一部、字古館の一部、字古堤の一部、字柳川原の一部、字椚内の一部）、平赤井の一部（字田町の一部、字中島の一部、柳川原の一部）

▽四倉地区＝四倉町駒込の一部（字棚橋の一部）

▽小川地区＝小川町下小川、小川町関場、小川町上平、小川町高萩、小川町三島