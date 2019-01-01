第65回県高校体育大会・陸上 いわき勢女子９種目で頂点

第65回県高校体育大会の陸上競技が24～27の４日間、郡山市の開成山陸上競技場で開かれた。うだるような暑さの中、県内の強豪選手を相手に、いわき勢の女子が９種目で頂点に立った。このうち、女子５０００㍍競歩でいわき秀英の片寄碧（３年）、同七種競技では湯本の熊谷栞奈（同）が大会記録を塗り替えた。各種目の６位まで（競歩、混成、女子の棒高跳び、三段跳び、ハンマー投げは４位まで）は６月14日から、秋田県で開かれる東北大会に出場する。

【男子】◇トラック▽１００㍍④平野晃雅（磐城桜が丘）▽２００㍍④平野晃雅（磐城桜が丘）⑤高萩翔大（いわき光洋）▽４００㍍⑤鈴木竜馬（磐城）▽８００㍍⑦林晃耀（いわき総合）▽１５００㍍②林晃耀（いわき総合）▽５０００㍍⑥長谷川健太（磐城）▽１１０㍍ハードル④箱崎優大（福島高専）▽４００㍍同②佐藤優斗（福島高専）⑤厚見空音（平工）⑥山際一颯（磐城）▽１年・３０００㍍⑧斎藤誠樹（平工）▽３０００㍍障害⑦目黒光樹（福島高専）▽５０００㍍競歩⑦渡辺智也（平工）▽４×１００㍍リレー⑦平工⑧磐城桜が丘▽１年・４×１００㍍リレー②磐城⑤いわき総合⑥平工▽４×４００㍍リレー④磐城⑥平工

◇フィールド▽走り高跳び②平山朝陽（磐城）⑤波田野建斗（勿来工）⑧佐藤祐基（いわき総合）▽棒高跳び④宗形陵太（平工）⑦盛合慶喜（いわき光洋）▽走り幅跳び④正岡大空（平工）⑥草野圭冴（同）⑧鈴木希望（東日大昌平）▽三段跳び④アチャラ・アファム・エリック（福島高専）⑤関根尚希（勿来工）⑦遠藤謙介（福島高専）▽円盤投げ⑦会川春雅（平工）

◇混成▽八種競技⑧笹川優人（平工）

【女子】◇トラック▽１００㍍①明智香厘（東日大昌平）12秒45④野木愛加（いわき光洋）⑧和田典子（磐城桜が丘）▽２００㍍①明智香厘（東日大昌平）26秒15③鈴木亜依（いわき光洋）⑦小川莉沙（いわき光洋）▽４００㍍④高橋萌香（いわき光洋）⑥林香澄（磐城）▽８００㍍③小松和（いわき秀英）⑦佐藤碧（いわき総合）▽１５００㍍⑤小松和（いわき秀英）▽３０００㍍⑧櫛田沙弓（いわき秀英）▽１００㍍ハードル③香川夢花（磐城桜が丘）④秋山理湖（磐城）⑤杉本永遠（磐城）⑥田中明律（いわき光洋）▽４００㍍ハードル①香川夢花（磐城桜が丘）１分２秒18③千葉杏海織（いわき光洋）▽２０００㍍障害①櫛田沙弓（いわき秀英）７分13秒08⑥鈴木澄空（いわき秀英）▽５０００㍍競歩①片寄碧（いわき秀英）26分14秒11＝大会新②数間あかり（同）③根本由桂（同）▽４×１００㍍リレー①いわき光洋（堀越咲生、野木愛加、千葉杏海織、鈴木亜依）48秒57⑥磐城桜が丘⑦東日大昌平▽１年・４×１００㍍リレー⑤磐城桜が丘⑦平商▽４×４００㍍リレー①いわき光洋（高橋萌香、野木愛加、堀越咲生、千葉杏海織）３分55秒69④磐城桜が丘⑦いわき総合

◇フィールド▽走り高跳び③秋山理湖（磐城）⑧遠藤瑠乃（磐城桜が丘）▽棒高跳び①上野美咲（福島高専）３㍍10③熊本咲英（福島高専）⑥立原幸音（いわき総合）⑦伊藤裕希（勿来工）▽走り幅跳び④折原陽香（磐城桜が丘）⑦龍田美菜野（同）▽三段跳び④遠藤瑠乃（磐城桜が丘）⑤折原陽香（同）⑥大浦菜々美（平商）⑦安斉初佳（福島高専）▽砲丸投げ⑧小林千紘（いわき光洋）▽ハンマー投げ⑧佐々木麻衣（平商）

◇混成▽七種競技①熊谷栞奈（湯本）４２５３点＝大会新④龍田美菜野（磐城桜が丘）⑤福田理乃（同）

【学校対抗】◇男子▽トラック⑧福島高専▽フィールド⑧平工

◇女子▽総合⑤いわき光洋⑥磐城桜が丘⑦いわき秀英▽トラック②いわき光洋④いわき秀英⑥磐城桜が丘⑦東日大昌平▽フィールド④福島高専⑥磐城桜が丘