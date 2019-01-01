第59回県高校新人陸上大会 女子5000㍍競歩 数間、片寄（いわき秀英）が大会新

第68回国体陸上競技県選手記録会を兼ねた、第59回県高校新人陸上競技大会（県高体連、福島陸協主催）が13～15の３日間、いわき陸上競技場で開かれた。大会には、県内６地区の予選大会を勝ち抜いた75校・１００５人が出場。男女21種目（女子奨励２０００㍍障害を含む）で優勝を争った。

地元開催の県大会でいわき勢が健闘。市内13校・１７３人（男子１０５人、女子68人）が出場した。女子５０００㍍競歩で、１位の数間あかり（いわき秀英・２年）、片寄響（同・１年）が大会新記録をマークした。各種目の４位まで（混成は３位まで）は27～29の３日間、青森県で開かれる東北大会に出場する。

いわき勢の上位成績は次の通り。

【男子】◇トラック▽１００㍍②高萩翔大（いわき光洋）▽２００㍍⑤高萩翔大（いわき光洋）⑥山際一颯（磐城）⑧池田和史（同）▽４００㍍①鈴木竜馬（磐城）49秒05⑤井上岳（平工）⑥遠藤尚斗（磐城）▽１５００㍍②林晃耀（いわき総合）⑥長谷川健太（磐城）▽５０００㍍③林晃耀（いわき総合）⑧長谷川健太（磐城）▽１１０㍍ハードル⑦佐藤伯洋（磐城）▽４００㍍同①厚見空音（平工）54秒23▽３０００㍍障害②前田雄正（磐城）③大石英貴（いわき秀英）⑧岡村野亜（同）▽５０００㍍競歩⑧大岡慶次郎（勿来工）▽４×１００㍍リレー①磐城（遠藤尚斗、鈴木颯、山際一颯、鈴木竜馬）42秒11④いわき光洋⑧平工▽４×４００㍍リレー①磐城（山際一颯、遠藤尚斗、北村樹、鈴木竜馬）３分20秒64⑥いわき光洋

◇フィールド▽走り高跳び③佐藤祐基（いわき総合）⑤浜松勇樹（平工）波田野建斗（勿来工）▽棒高跳び⑦小田琉世（東日大昌平）▽走り幅跳び①鈴木希望（東日大昌平）６㍍89③草野圭冴（平工）▽三段跳び⑤草野圭冴（平工）▽砲丸投げ⑦会川春雅（平工）▽円盤投げ⑥吉田晃浩（平工）⑦会川春雅（同）

◇混成▽八種競技⑤星歩武（磐城桜が丘）⑧遠藤大晟（磐城）

【女子】◇トラック▽１００㍍②堀越咲生（いわき光洋）⑦小川莉沙（同）▽２００㍍①高橋萌香（いわき光洋）25秒56②堀越咲生（同）▽４００㍍①高橋萌香（いわき光洋）57秒67⑧佐藤碧（いわき総合）▽８００㍍⑤須藤琴和（いわき秀英）⑧佐藤碧（いわき総合）▽１５００㍍②小松和（いわき秀英）⑥須藤琴和（同）▽３０００㍍⑦櫛田沙弓（いわき秀英）▽１００㍍ハードル②丹野綾（磐城）▽４００㍍同⑤加藤杏南（いわき総合）⑥猪狩柚葉（平商）⑦大竹愛海（湯本）▽２０００㍍障害③櫛田沙弓（いわき秀英）⑥鈴木澄空（同）⑧植木七海（湯本）▽５０００㍍競歩①数間あかり（いわき秀英）25分29秒71＝大会新②片寄響（同）25分32秒66＝同⑥根本由桂（同）▽４×１００㍍リレー①いわき光洋（緑川希乃花、小川莉沙、堀越咲生、高橋萌香）48秒63⑥平商▽４×４００㍍リレー②いわき光洋

◇フィールド▽走り高跳び①秋山理湖（磐城）１㍍63⑦江尻茜（いわき総合）▽棒高跳び①伊藤裕希（勿来工）２㍍90⑤箱崎ひなた（いわき光洋）▽走り幅跳び④龍田美菜野（磐城桜が丘）▽三段跳び⑦秋山理湖（磐城）▽砲丸投げ⑤小林千紘（いわき光洋）▽ハンマー投げ①佐々木麻衣（平商）37㍍４②根本茜音（同）

◇混成▽七種競技②龍田美菜野（磐城桜が丘）③福田理乃（同）