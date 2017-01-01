第７回フラガールズ甲子園 来月11日、アリオス大ホールで

ＮＰＯ法人フラガールズ甲子園（小野英人理事長）は19日、市役所で記者会見を開き、８月11日にいわき芸術文化交流館「アリオス」大ホールで開かれる全国高校フラ競技大会「第７回フラガールズ甲子園」、関連行事「いわきフラ祭り」の概要を発表した。 会見には小野理事長をはじめ鈴木清友副理事長、曽我泉美理事、我妻純子舞踊担当理事が出席。小野理事長は大会について、「高校生たちがこれまでの成果を披露する場を支えるため、市民の皆さまとともにつくり上げていきたい」と語った。 同大会では全国から25校、このうち本市からいわき総合、磐城一、東日本国際大附属昌平、いわき支援学校、湯本、好間、平商業の７校が出場、「風」をテーマにさまざまなフラ、タヒチアンダンスを披露する。 前売り券は完売したため、今後は当日券のみ取り扱うほか、同館中劇場で大会パブリックビューイング（入場無料）を予定している。大会翌日、「いわきフラ祭り」の一環として、「震災復興応援・全国高校生フラフェスティバルｉｎいわき」が四倉海水浴場特設ステージ（午前10時）で開かれ、大会出場の高校生が出演する。 出場校（演舞順）、いわきフラ祭りの予定は次の通り。 【出場校】松蔭（初） 関東学院 いわき総合 日本芸術高等学園 石巻北高飯野川校 小名浜 磐城一 東日大附属昌平 あさか開成 武蔵野星城 仁賀保 鹿児島城西 いわき支援学校（初・演技のみ） 西湘（初） 湯本 第四商業 好間 平商業 町田工業 綾瀬 翔凛中・高 つくば国際大東風（初） 小倉商業 小牛田高等学園（支援学校） 九州産業大附属九州 【いわきフラ祭り】▽フラガールズ甲子園プレ大会２０１７＝29日午前10時～・いわき明星大児玉記念講堂▽フラガールズ甲子園応援事業（のぼり立て、チラシ告知など）＝７月末～８月11日・市内マルト各店▽映画「フラガール」上映会（入場無料・要チケット）＝８月３日午後１時・市文化センター▽七夕ステージ（参加無料）＝８月６、７日（時間未定）・ラトブ銀座通り側特設ステージ▽フラウオーク＝８月11日午前９時～・平中央公園集合▽野外フーズコート＝８月11日午前10時～午後５時・平中央公園