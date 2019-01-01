県警31年度の幹部人事　安倍氏（東署長）公安課長に、井上氏（南署長）は退職

県警は８日、平成31年度の幹部人事を内示した。いわき市関係のうち、いわき中央署の佐治誠署長は留任し、いわき東署の安倍智良署長は公安課長に転じる。いわき南署の井上誠一署長は退職を迎え、31日付で警視正に昇任する。 いわき東署長、いわき南署長には新たに、刑事部参事官を兼ねる増子一公捜査１課長、警務部参事官を兼ねる佐藤善則留置管理課長がそれぞれ配される。 いわき中央署では、今野真宏副署長が鑑識課長、有賀広行副署長（常磐分庁舎所長）が退職、梅津規地域交通官が運転免許課聴聞官、白田昌之刑事官が双葉署副署長となる。後任には松崎保夫公安課調査官兼次席、小松聖英組織犯罪対策課補佐、菅野邦彦警務課補佐、佐藤昭仁相馬署次長が就く。 いわき東署の藤田秀吉副署長は続投する。いわき南署の鈴木誠副署長は警察庁に出向し、本多文彦地域企画課指導官が転じる。 発令は25日付（一部は24日、４月１日付）。

【いわき中央署】◇転任▽鑑識課長（副署長）今野真宏▽運転免許課聴聞官（地域交通官）梅津規▽双葉署副署長（刑事官）白田昌之▽高速隊副隊長（交通１課長）国分則之▽警備課次席（警備課長）半沢晃▽捜査１課補佐（刑事１課長）高橋靖之▽福島北署生活安全課長（生活安全課長）大河内弘樹▽伊達署地域課長（警務課長）渡辺智久▽須賀川署警備課長（復興支援課長）堀田貴志▽双葉署地域交通課長（交通２課長）田中秀幸 ◇新任▽副署長（公安課調査官兼次席）松崎保夫▽同＝常磐分庁舎所長（組織犯罪対策課補佐）小松聖英▽地域交通官（警務課補佐）菅野邦彦▽刑事官（相馬署次長）佐藤昭仁▽警務課長（棚倉署次長）斎藤吏▽生活安全課長（県こども・青少年政策課派遣）佐藤祐司▽刑事１課長（刑事総務課補佐）金田和也▽交通１課長（交通企画課補佐）平子誠▽交通２課長（いわき東署交通課長）有松直樹▽警備課長（公安課補佐）二瓶辰文 ◇退職▽有賀広行（副署長＝常磐分庁舎所長）

【いわき東署】◇転任▽公安課長（署長）安倍智良▽捜査１課補佐（刑事課長）遠藤弘▽公安課補佐（警備課長）西條康行▽福島署地域課長（地域課長）鈴木弘晃▽いわき中央署交通２課長（交通課長）有松直樹▽いわき南署地域課長（警務課長）田中宏明 ◇新任▽署長（刑事部参事官兼捜査１課長）増子一公▽警務課長（いわき市派遣）白石寿男▽地域課長（田村署地域交通課長代理＝小野分庁舎）石橋卓也▽刑事課長（監察課補佐）佐藤光也▽交通課長（福島署交通２課長）深谷英史▽警備課長（公安課補佐）本名彰

【いわき南署】◇転任▽警察庁出向（副署長）鈴木誠▽交通企画課補佐（交通課長）米山大吾 ◇新任▽署長（警務部参事官兼留置管理課長）佐藤善則▽副署長（地域企画課指導官）本多文彦▽地域課長（いわき東署警務課長）田中宏明▽交通課長（郡山署留置管理課長）菅野智昭 ◇退職▽井上誠一（署長）▽渋川高明（地域課長）

【いわき市】◇転任▽いわき東署長警務課長（派遣）白石寿男◇新任▽派遣（捜査３課補佐）西山一明