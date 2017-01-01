県警人事 中央署 橋本氏、東署 渡部氏に

いわき南署の菊地淳一副署長は白河署副署長に就任。新たに平塚英喜少年課指導官兼対策官当たる。 本市関係の異動は次の通り。 【いわき中央署】◇就任▽署長（警備監）橋本宗男▽副署長（警務課企画官）坂詰佳宣▽副署長＝常磐分庁舎所長（外事課指導官兼次席）有賀広行▽地域交通官（交通機動隊副隊長）歌川隆之▽刑事官（総務課次席）鈴木誠▽留置管理課長（郡山北署警務課長）鹿野孝次▽生活安全課長（少年課補佐）大河内弘樹▽地域課長（留置管理課補佐）小林正道▽刑事１課長（いわき市派遣）高橋靖之▽刑事２課長（会津坂下署地域交通課長）多勢裕一郎▽交通１課長（運転免許課補佐）国分則之▽復興支援課長（組織犯罪対策課係長）大門貴司▽警備課長（いわき東署警備課長）斎藤浩二 ◇転任▽高速道路交通警察隊長（副署長）伊藤勝彦▽少年課指導官兼対策官（刑事官）吾妻和美▽田村署副署長＝小野分庁舎所長（地域交通官）服部祐一▽少年課補佐（生活安全課長）望月啓吾▽捜査１課補佐（刑事１課長）滝伸二▽捜査２課補佐（刑事２課長）小松聖英▽郡山署留置管理課長（交通１課長）菅野智昭▽会津若松署警務課長（留置管理課長）佐藤信彦▽いわき東署警務課長（地域課長）田中宏明▽いわき中央署付（復興支援課長）泰楽雅▽福島署交通２課長（係長）深谷英史▽田村署刑事生活安全課長代理＝小野分庁舎（係長）渡部純一▽交通規制課主幹兼次席（会計官兼会計課主幹）東海林巧 ◇退職▽椎根正之（署長）▽古川伸一（副署長＝常磐分庁舎所長）▽坂内恒夫（警備課長） 【いわき東署】◇就任▽署長（生活安全部参事官兼刑事部参事官）渡部学▽地域課長（福島署刑事１課長代理兼生活安全課長代理兼刑事２課長代理＝川俣分庁舎）鈴木弘晃▽刑事課長（二本松署刑事課長）遠藤弘▽交通課長（交通規制課補佐）鵜川淳▽警備課長（公安課係長）西條康行 ◇転任▽警備部統括参事官兼公安課長（署長）柴田泰弘▽いわき東署付・いわき市派遣（地域課長）白石寿男▽福島北署刑事課長（刑事課長）今野幸▽郡山北署留置管理課長（警務課長）小山茂信▽須賀川署交通課長（交通課長）根本雄太郎 【いわき南署】◇就任▽副署長（少年課指導官兼対策官）平塚英喜▽警務課長（会津若松署警務課長）樽井盛雄▽生活安全課長（二本松署係長）神野英之▽交通課長（郡山署係長）米山大吾 ◇転任▽白河署副署長（副署長）菊地淳一▽県子ども・青少年政策課派遣（生活安全課長）佐藤祐司▽白河署警備課長（警務課長）斎藤慎一▽喜多方署交通課長（交通課長）石井隆浩 【高速道路交通警察隊】◇就任▽いわき分駐隊長（石川署地域交通課長）佐藤二三男 ◇転任▽外事課補佐（いわき分駐隊長）佐藤桂史