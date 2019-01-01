県卓球選手権大会いわき地区予選 ジュニアシングルス 吉田（男子・平工高）伊東（女子・磐城一高）がＶ

令和元年度県卓球選手権大会いわき地区予選会（いわき卓球協会主催）のジュニア・ダブルスの部が10、11の両日、内郷コミュニティセンターで開かれた。同予選会には地区予選会を行わない一般男子、女子シングルスを除く、ジュニア・ダブルスの男女５部門が行われた。男子シングルスには約１２０人、女子同は約60人、男子ダブルスは約85組、女子同、混合同はそれぞれ約40組が出場。選手たちは県切符獲得を目指し、卓上で白熱の攻防を繰り広げた。

熱戦の結果、ジュニアシングルス男子は吉田京平（平工高）が優勝、同女子は伊東みらい（磐城一高）が連覇を飾った。県大会は県推薦者などを含む、今大会の上位者などが出場。ジュニアの部は９月14日に喜多方市の押切川公園体育館、一般男女、混合の部は同23、24の両日、会津若松市のあいづ総合体育館で行われる。

この他の上位成績は次の通り。

【男子】◇単▽中学２年以下①西山歩希（いわき卓球）②清野雅仁（中央台北中）③遠藤匠梧（小名浜一中）伊藤遥夢（ＮＴＳ）▽ジュニア②大沢柊（平工高）③清水咲汰（錦中）佐藤奏太（平工高）

◇複①宮佑介・荻荘新（東日本国際大）②加藤宏基・赤井直人（同）③鎌上雄伍・水戸部聖人（同）中西祐太・橋本卓央（いわき卓球）

【女子】◇単▽中学２年以下①草野凛音（平三中）②柳内碧空（赤井中）③岡田蒼衣（いわき卓球）倉富唯（小名浜一中）▽ジュニア②熊田朋華（Ｔｅａｍ ＳＡＮＫＹＯ）③上遠野真穂（磐城一高）伊藤乃愛（同）

◇複①茅根明日香・緑川真末（東日本国際大）②大浦梓・渋谷桃菜（同）③鈴木美夢奈・木村有亜（金谷卓球クラブ・チームＡＴＣ）坂本千梨花・伊東みらい（磐城一高） 【混合】◇複①橋本卓央・伊東みらい（いわき卓球・磐城一高）②宮佑介・北沢椎奈（東日本国際大）③谷本純一・岡部あゆみ（福島高専）加藤宏基・渋谷桃菜（東日本国際大）