東日本国際大、２研究所設立　新たに地球文明、健康社会戦略

平鎌田の東日本国際大は新年度から、新たに「森田実地球文明研究所」「健康社会戦略研究所」を立ち上げた。同大の研究所は２つ増え、計９拠点となる。 森田実地球文明研究所では、政治評論家の森田実氏（86）を所長に招へい。①真の世界平和実現のための文明研究②社会科学と自然科学の学際的研究の実施③東洋文明と西洋文明の融合・比較研究④国内外の関連学術団体との連携・相互研究協力――などを掲げる。 健康社会戦略研究所では、地域の健康社会づくりに当たって、将来像を見据えたシンクタンクとして新設。石井脳神経外科・眼科病院（小名浜林城）などを運営する「正風会」の理事長・石井正三氏（68）が所長を務める。 ①医療界や地方自治体、地域ニーズに対応した健康社会づくりの企画立案②産学官民共同の健康社会づくりの立場からの事業の立案・実行③国際協力・連携のための情報収集を行い、その情報を生かした健康社会づくりへの参画――などを目指していく。 ◇ 学校法人昌平黌人事（１日付） 【新任】▽東日本国際大森田実地球文明研究所長＝森田実▽同大客員教授・健康社会戦略研究所長＝石井正三▽同大教授・健康福祉学部長＝中山哲志▽いわき短期大教授・学科長＝村野井均