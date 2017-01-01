平方部の29年度優良納税貯蓄組合・組合長 団体80年の鯨岡など表彰状贈る

平方部の29年度優良納税貯蓄組合・組合長表彰式が４日、市文化センターで行われ、優良納税貯蓄組合で15組、同組合長で12人が表彰された。 式では伊藤章司市財政部長が受賞者代表一人ひとりに表彰状を手渡したあと、夏井武彦いわき税務署長、馬目勝茂市納税貯蓄組合連合会平方部会長が来賓祝辞を述べた。 表彰者は次の通り。 ◇優良納税貯蓄組合▽団体80年＝鯨岡（桜井三千男組合長）▽同60年＝下大越根廻（木田貢組合長）丸南（根本清組合長）桜花（吉田重幸組合長）▽同55年＝上片寄藤倉（草野道雄組合長）下片寄立坂（福羽光裕組合長）新田第一（箱﨑勝組合長）六十枚下（新妻松徳組合長）▽同45年＝上荒川砂屋戸（新妻浩之組合長）丸和（五十嵐隆幸組合長）諏訪原第一（草野耕作組合長）▽同40年＝三町目（藤居新也組合長）田中第一（岡田将平組合長）▽同30年＝邦友（岡田和雄組合長）沼ノ内原後組（大槻昌利組合長） ◇優良納税貯蓄組合長▽個人30年＝岡田和雄（邦友）▽同25年＝岡田将平（田中第一）▽同15年＝藤居新也（三町目）吉田茂夫（第十七区二十八部）▽同10年＝佐藤辰男（中神谷第八）木田貢（下大越根廻）箱﨑勝（新田第一）▽同５年＝山﨑智恵子（下荒川川前第二）五十嵐隆幸（丸和）箱﨑一二（後原第一）大平重喜（原第一）遠藤則雄（大平）