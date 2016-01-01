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市議会 委員会など構成決まる

2016年10月06日(木)更新

【政策総務常任委員会】▽委員長＝西山一美（志帥会）▽副委員長＝福嶋あずさ（創世会）▽委員＝鈴木演（清政会）永山宏恵（志帥会）小野茂（公明党）渡辺博之（共産党）上壁充（創世会）安田成一（つつじの会）磯上佐太彦（清政会）　【市民生活常任委員会】▽委員長＝坂本稔（創世会）▽副委員長＝塩沢昭広（公明党）▽委員＝川崎憲正（志帥会）木田都城子（同）田頭弘毅（清政会）溝口民子（共産党）大友康夫（つつじの会）赤津一夫（清政会）佐藤和美（志帥会）　【教育福祉常任委員会】▽委員長＝小野潤三（志帥会）▽副委員長＝木村謙一郎（志帥会）▽委員＝坂本康一（共産党）狩野光昭（創世会）塩田美枝子（公明党）馬上卓也（清政会）蛭田源治（志帥会）蛭田克（清政会）佐藤和良（創世会）　【産業建設常任委員会】▽委員長＝吉田実貴人（清政会）▽副委員長＝山守章二（志帥会）▽委員＝柴野美佳（公明党）伊藤浩之（共産党）大峯英之（志帥会）阿部秀文（つつじの会）小野邦弘（清政会）石井敏郎（同）樫村弘（創世会）　【議会運営委員会】▽委員長＝佐藤和美▽副委員長＝小野邦弘▽委員＝伊藤浩之　大峯英之　塩田美枝子　坂本稔　上壁充　阿部秀文　赤津一夫　【議会改革推進検討委員会】▽委員長＝渡辺博之▽副委員長＝西山一美▽委員＝川崎憲正　木村謙一郎　柴野美佳　狩野光昭　福嶋あずさ　馬上卓也　吉田実貴人　安田成一　【議会報編集委員会】▽委員長＝大友康夫▽副委員長＝柴野美佳▽委員＝木田都城子　田頭弘毅　福嶋あずさ　溝口民子　【意見書案検討会】▽検討員＝塩沢昭広　鈴木演　坂本康一　狩野光昭　小野潤三　大友康夫

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