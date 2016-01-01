市議会 委員会など構成決まる

【政策総務常任委員会】▽委員長＝西山一美（志帥会）▽副委員長＝福嶋あずさ（創世会）▽委員＝鈴木演（清政会）永山宏恵（志帥会）小野茂（公明党）渡辺博之（共産党）上壁充（創世会）安田成一（つつじの会）磯上佐太彦（清政会） 【市民生活常任委員会】▽委員長＝坂本稔（創世会）▽副委員長＝塩沢昭広（公明党）▽委員＝川崎憲正（志帥会）木田都城子（同）田頭弘毅（清政会）溝口民子（共産党）大友康夫（つつじの会）赤津一夫（清政会）佐藤和美（志帥会） 【教育福祉常任委員会】▽委員長＝小野潤三（志帥会）▽副委員長＝木村謙一郎（志帥会）▽委員＝坂本康一（共産党）狩野光昭（創世会）塩田美枝子（公明党）馬上卓也（清政会）蛭田源治（志帥会）蛭田克（清政会）佐藤和良（創世会） 【産業建設常任委員会】▽委員長＝吉田実貴人（清政会）▽副委員長＝山守章二（志帥会）▽委員＝柴野美佳（公明党）伊藤浩之（共産党）大峯英之（志帥会）阿部秀文（つつじの会）小野邦弘（清政会）石井敏郎（同）樫村弘（創世会） 【議会運営委員会】▽委員長＝佐藤和美▽副委員長＝小野邦弘▽委員＝伊藤浩之 大峯英之 塩田美枝子 坂本稔 上壁充 阿部秀文 赤津一夫 【議会改革推進検討委員会】▽委員長＝渡辺博之▽副委員長＝西山一美▽委員＝川崎憲正 木村謙一郎 柴野美佳 狩野光昭 福嶋あずさ 馬上卓也 吉田実貴人 安田成一 【議会報編集委員会】▽委員長＝大友康夫▽副委員長＝柴野美佳▽委員＝木田都城子 田頭弘毅 福嶋あずさ 溝口民子 【意見書案検討会】▽検討員＝塩沢昭広 鈴木演 坂本康一 狩野光昭 小野潤三 大友康夫