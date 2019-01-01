市議会６月定例会が閉会 議案33件を原案通り可決など

市議会６月定例会は27日、最終日を迎えた。改修工事中の市立総合体育館について、利便性向上のために使用料を１時間ごとに改める条例等、福祉施設整備に対する補助金ほか一般会計で７億６３３９万８０００円の補正予算など、議案33件（追加提案含む）を原案可決・承認・同意とした。さらに諮問１件の同意、意見書案５件の原案可決し、閉会した。

次回の定例会は９月12日午前10時開会予定。

同意された人事等は次の通り。

【人事等】▽固定資産評価審査委員会委員＝木下公生（平下神谷）▽川部財産区管理委員＝園部進（瀬戸町）蛭田利一（山玉町）▽磐崎同＝高木良一（常磐藤原町）川﨑君平（常磐白鳥町）磯上正巳（常磐西郷町）冨岡功（常磐下船尾町）菅野嘉晴（常磐長孫町）▽川前同＝赤塚一夫（川前町下桶売）▽人権擁護委員＝吉田智昭（平）渡辺仁子（平赤井）鵜沼理人（小名浜岡小名）吉田久美子（同）佐藤くるみ（東田町）永山美代子（内郷内町）安達空信（四倉町）蛭田優子（遠野町上根本）大竹良子（三和町中三坂）酒井ひとみ（川前町上桶売）根本ミサ子（久之浜町金ケ沢）

【意見書】▽地域の実情を踏まえた防災緑地の維持管理を求める▽子供たちの日常生活における安全確保の強化を求める▽小野町一般廃棄物最終処分場の再搬入計画を容認しないことを求める▽労働者協同組合法の早期制定を求める▽児童虐待防止対策のさらなる強化を求める