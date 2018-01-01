市議会の新会派発足 「自民党一誠会」立ち上げる

市議会の会派が１日に変更され、新たに「自民党一誠会」が発足した。自民党系の市議会第２会派「清政会」から７人が分かれる形で、会長には赤津一夫氏（62）＝３期＝が就いた。清政会は小野邦弘氏（65）＝４期＝のみとなったほか、石井敏郎氏（65）＝７期＝が一人会派の「改革の会」を立ち上げた。 自民党一誠会が新たに市議会第２会派になる。同会はいわき民報社の取材に対し、もとの清政会と同じく、清水市長に近い立場は取るとしながらも、市政運営には是々非々で当たるとの考えを示した。 新たな会派構成は次の通り。 【志帥会】▽会長＝大峯英之▽幹事長＝永山宏恵▽総務会長＝西山一美▽総務会・政調会副会長＝木村謙一郎▽政務調査会長＝小野潤三▽組織・広報会長＝山守章二▽組織・広報副会長＝木田都城子▽会計＝川崎憲正▽顧問・監査＝菅波健 蛭田源治 佐藤和美 【自民党一誠会】▽会長＝赤津一夫▽副会長＝蛭田克 吉田実貴人▽幹事長＝馬上卓也▽総務・広報会長＝田頭弘毅▽政務調査会長・会計＝鈴木演▽顧問・監査＝磯上佐太彦 【創世会】▽会長＝上壁充▽幹事長＝坂本稔▽政調会長兼会計＝福嶋あずさ▽総務会長兼広報会長＝狩野光昭▽相談役＝佐藤和良▽顧問＝樫村弘 【共産党】▽団長＝伊藤浩之▽幹事長＝渡辺博之▽副幹事長＝溝口民子 坂本康一 【公明党】▽幹事長＝小野茂▽副幹事長＝塩田美枝子▽幹事＝柴野美佳 塩沢昭広 【つつじの会】▽代表＝阿部秀文▽幹事（政調担当）＝大友康夫▽同（会計担当）＝安田成一 【清政会】▽会長＝小野邦弘 【改革の会】▽会長＝石井敏郎