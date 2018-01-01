市考古資料館 近世いわきの藩展Ｖ開催 幕領の小名浜、窪田など紹介

市考古資料館（樫村友延館長）は企画展「近世いわきの藩展Ⅴ―幕領小名浜・窪田、笠間藩・棚倉藩・多古藩分領―」を現在、同館で開催している。期間は６月18日まで。入場無料。 全５回で構成する同企画展は平成26年から、江戸時代の市内藩領に焦点当て、「湯長谷藩」「磐城平藩の鳥居・内藤時代」「磐城平藩の井上・安藤時代」「泉藩・窪田藩」をテーマを取り上げてきた。最終回の今回、江戸幕府直轄領になった小名浜、窪田ほか笠間藩（茨城県）、棚倉藩（東白川郡）、多古藩（千葉県）の分領の成立、領地の移り変わりを写真、解説パネルなど54点で紹介している。 開館時間は、午前９時から午後５時（最終入館は同４時半）まで。第３火曜日は休館（祝日の場合、その翌日）。 会期中の催しは次の通り。 ◇講演会▽日時＝５月12日午後１時半～３時半▽内容＝講師の渡辺文久市文化財保護審議委員が「幕領小名浜」を演題に講演する ◇展示解説会▽日時＝５月12日午後３時40分～４時半▽解説＝樫村館長 ※会場はいずれも市考古資料館で、参加自由。 ◇探訪会▽日時＝６月３日午前９時半～午後４時半▽内容＝小名浜代官所、笠間陣屋、戊辰戦争の各跡地をバスで巡る▽定員＝40人（先着順）▽参加費＝３千円（バス、資料代、保険料、昼食含む）▽集合場所＝市考古資料館 ※申し込みは、５月７日午前９時から窓口または電話で受け付ける。 問い合わせは、同館＝電話（43）０３９１＝まで。