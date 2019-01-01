市中体連の競技日程決まる

市中学校体育連盟（会長・吉田信治内郷一中校長）の31年度市中学校体育大会運営会議が11日午後、中央台公民館で開かれ、第67回市中学校体育大会の競技日程が決まった。席上、役員改選が行われ、吉田会長を再選した。任期は１年。 市中学校体育大会は６月13～17の５日間をメイン日程とし、市内各地で総合競技の14競技を行う。総合競技に先駆け、陸上競技大会が５月30、31の両日、いわき陸上競技場で開催。駅伝競走大会は９月４日、21世紀の森公園内特設コースで行う。 上位大会となる第62回県中学校体育大会の開催期日と会場も発表された。メイン日程は７月22～24の３日間となる。市大会と同様、総合競技に先駆け、陸上競技大会が同月３～５の３日間、福島市のとうほう・みんなのスタジアムで行われる。今回は駅伝競走大会が平成８年以来、23年ぶりに本市で開催。10月４日、21世紀の森公園内特設コースで行う。このほか、サッカー、柔道の２競技がいわき地区で開催される。

会議には、各競技専門部の役員、各校理事ら約80人が出席。議事では、県中体連評議委員会の報告に続き、市中体連の事業計画や予算案を承認した。最後に市教委学校教育課の白土勲指導主事が指導助言をした。

本年度の主な役員は次の通り。

【市】▽会長＝吉田信治（内郷一）▽副会長＝草野史郎（内郷二）若松真一（植田東）秋元拓也（錦）金沢昭恵（内郷一）鈴木雅之（平三）▽理事長＝横須賀潤（玉川）▽副理事長＝大竹隆幸（藤間）金賀大（錦）▽経理長＝鵜沼圭子（内郷一）▽幹事＝高木修一（内郷一）渡辺香居（草野）志賀吉平（湯本一）西牧佐知子（田人）鈴木智子（中央台南）小野秀憲（いわき秀英）▽監査＝鈴木重則（赤井）新家弘久（豊間）山際裕之（泉）松岡薫子（三和）▽いわき北支部担当支部長＝草野史郎▽いわき南同＝若松真一

【専門部】◇陸上▽部会長＝草野史郎（内郷二）▽委員長＝鈴木祐治（泉） ◇水泳▽部会長＝永山弘泰（平二）▽委員長＝大河原真美（泉） ◇体操▽部会長＝松本修（藤間）▽委員長＝佐藤陽子（藤間） ◇新体操▽部会長＝松﨑伯文（玉川）▽委員長＝山際奈々（中央台北） ◇野球▽部会長＝若松真一（植田東）▽委員長＝志賀吉平（湯本一） ◇ソフトボール▽部会長＝秋元拓也（錦）▽委員長＝鈴木均（泉） ◇バスケットボール▽部会長＝菊池泰高（磐崎）▽委員長＝渡辺仁（湯本一） ◇バレーボール▽部会長＝早川俊也（勿来二）▽委員長＝金賀大（錦） ◇ソフトテニス▽部会長＝松本仁志（小名浜二）▽委員長＝滝沢英雄（勿来一） ◇卓球▽部会長＝小野匡之（中央台南）▽委員長＝花塚寛（植田） ◇バドミントン▽部会長＝新田泰尋（田人）▽委員長＝村上貴教（上遠野） ◇サッカー▽部会長＝小泉俊夫（湯本一）▽委員長＝和泉勝之（植田） ◇ハンドボール▽部会長＝津田直人（小川）▽委員長＝鈴木雅人（中央台北） ◇相撲▽部会長・委員長＝大竹学（桶売） ◇剣道▽部会長＝鈴木正人（四倉）▽委員長＝渡辺裕司（内郷一） ◇柔道▽部会長＝渡辺貴彦（江名）▽委員長＝星有為（好間） ◇駅伝▽部会長＝草野史郎（内郷二）▽委員長＝鷺谷仁（勿来二） ◇研究▽部会長＝吉田信治（内郷一）▽委員長＝金賀大（錦）