あす アクアマリンＰ、イオン小名浜ほか 東京五輪・パラリンピック11競技の体験会など催す

２０２０年東京五輪・パラリンピック競技大会組織委員会、県共催の「東京２０２０Ｌｅｔ‘ｓ55～レッツゴーゴー～ｗｉｔｈ福島県」が明24日、アクアマリンパーク、イオンモールいわき小名浜などで開かれる。時間は午前10時～午後３時予定。 同イベントは五輪開幕５００日前を記念し、大会の機運醸成を図ることが目的。各会場で東京大会で取り入れる11競技の体験会などを通じ、来場者にルール、楽しさなどを知ってもらう。 午前10時のオープニングセレモニーではアトランタ、ロンドン大会に出場した萩原美樹子（バスケットボール）、田中和仁（体操）、田中理恵（同）さんらがイベントを盛り上げる。 詳しくは、同組織委員会特設サイトhttps://tokyo2020.org/ip/special/lets55/まで。 競技体験などのブースは次の通り。 ▽イオンモールいわき小名浜マリンコート＝ボッチャ、オリンピック・パラリンピック写真展▽同マリンコートステージ＝オープニングイベント（午前10時～同20分）ＮＨＫ２０２０応援ソング「パプリカ」をおどろう（午前11時40分～午後０時10分、午後１時半～２時）ＮＥＣボッチャキャラバンプレゼント式（同２時半～同45分）▽アクアマリンパーク＝自転車競技、車いすテニス・ラグビー▽小名浜潮目交流館＝野球・ソフトボール、フェンシング、ボッチャ、スポーツクライミング、パラ卓球▽競技体験フィールド＝新体操（午前10時半～11時10分）ＢＭＸ（同11時25分～午後０時５分）フリースタイルバスケットボール（午後０時半～１時10分）フリースタイルフットボール（同１時20分～２時）ＢＭＸ（同２時20分～３時）